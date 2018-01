Ливерпуль готов предложить полузащитнику контракт до конца карьеры

Руководство Ливерпуля хочет предложить новое соглашение полузащитнику Роберто Фирмино. Как сообщает The Telegraph, после продажи Филиппе Коутиньо в Барселону мерсисайдцы попытаются сохранить имеющихся игроков.

Фирмино является первым в списке футболистов, которым будет предложен новый контракт. При этом, 26-летнему бразильцу хотят обеспечить место в команде до конца его карьеры. Действующий контракт игрока рассчитан до 2020 года.

В 21-туре АПЛ текущего сезона Фирмино забил 9 голов и выполнил 5 результативных передач.

🇧🇷 | Roberto Firmino could be on the verge of signing a new contract with Liverpool for the rest of his career😱 pic.twitter.com/UbxHjq28pY