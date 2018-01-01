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Ливерпуль готов предложить полузащитнику контракт до конца карьеры

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После трансфера Филиппе Коутиньо Ливерпуль всеми средствами пытается удержать игроков в команде.
Роберто Фирмино
Роберто Фирмино
Getty Images

Руководство Ливерпуля хочет предложить новое соглашение полузащитнику Роберто Фирмино. Как сообщает The Telegraph, после продажи Филиппе Коутиньо в Барселону мерсисайдцы попытаются сохранить имеющихся игроков.

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Фирмино является первым в списке футболистов, которым будет предложен новый контракт. При этом, 26-летнему бразильцу хотят обеспечить место в команде  до конца его карьеры. Действующий контракт игрока рассчитан до 2020 года.

В 21-туре АПЛ текущего сезона Фирмино забил 9 голов и выполнил 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что мэр Ливерпуля обратился в полицию с требованием расследовать трансфер игрока Эвертона Росса Баркли в Челси из-за низкой стоимости сделки.

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Теги: Роберто Фирмино, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, контракт
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