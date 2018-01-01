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У Ибрагимовича есть предложения из Китая и США

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Форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович может в марте покинуть клуб.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Именитый нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович, контракт которого рассчитан до лета 2018 года, может покинуть клуб уже в марте. Как сообщает Yahoo! Sports, шведский футболист имеет предложения от клубов из американской МЛС и чемпионата Китая.

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В Манчестер Юнайтед полагают, что швед не будет продлевать с ними контракт и не против отпустить его уже сейчас, чтобы заработать на продаже, иначе летом он покинет клуб бесплатно в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович назвал критику со стороны шведских медиа скрытым расизмом.

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Теги: Златан Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, трансфер
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