У Ибрагимовича есть предложения из Китая и США

Форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович может в марте покинуть клуб.

Именитый нападающий Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович, контракт которого рассчитан до лета 2018 года, может покинуть клуб уже в марте. Как сообщает Yahoo! Sports, шведский футболист имеет предложения от клубов из американской МЛС и чемпионата Китая.

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В Манчестер Юнайтед полагают, что швед не будет продлевать с ними контракт и не против отпустить его уже сейчас, чтобы заработать на продаже, иначе летом он покинет клуб бесплатно в качестве свободного агента.

@DuncanCastles : Zlatan Ibrahimovic pourrait quitter Manchester United avant la fin de la saison. Il a des offres de MLS & de Chine. pic.twitter.com/Wl6CYk9U1m — Manchester Devils (@ManDevilsUtd) 9 січня 2018 р.

Ранее сообщалось, что форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович назвал критику со стороны шведских медиа скрытым расизмом.

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