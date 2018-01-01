Мэр Ливерпуля обратился в полицию с просьбой изучить трансфер игрока Эвертона в Челси

Мэр Ливерпуля считает, что сумма трансфера была занижена и просит правоохранительные органы рассмотреть дело.

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон обратился в полицию и в Федерацию футбола Англии с просьбой подробно изучить трансфер полузащитника Эвертона Росса Баркли в Челси. Чиновник полагает, что во время сделки имели место мошеннические действия.

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Футболист перешел в состав “синих“ за 15 миллионов фунтов (около 17 миллионов евро) и мэр Ливерпуля полагает, что сумма трансфера была намеренно занижена.

“Это невероятно плохая сделка для Эвертона. Вероятно, это было сделано специально, чтобы занизить стоимость футболиста на рынке ради его выгоды, выгоды агента и выкупающего клуба. Я обеспокоен этим трансфером и попросил полицию проверить сделку на предмет мошенничества“, - приводит The Guardian текст письма Андерсона.

Ранее сообщалось, что защитнику Ливерпуля грозит тюремное заключение сроком до 6 месяцев за избиение девушки.

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