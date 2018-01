Игрок оформил дубль в ворота Арсенала и уговорил жену подарить ему щенка

В матче Кубка Англии защитник Ноттингем Форест Эрик Лихай помог команде одолеть Арсенал со счетом 4:2, оформив дубль.

Читай также: Сотрудник правопорядка спел песню с фанатами во время матча Кубка Англии

После матча в интервью игрок рассказал, что хотел пробить пенальти в ворота Арсенала, потому что давно мечтал о собаке и жена разрешила ему ее купить в том случае, если он оформит хет-трик. Но партнер по команде не дал Лихаю пробить пенальти и лишил его возможности забить сопернику третий мяч.

Футболист решил пошутить и обратился к своим фанатам в Twitter с просьбой присылать его жене фотографии щенков с хэштегом #GetEricADog. Жена футболиста Кэтрин не выдержала и подарила мужу щенка.

"Хотел познакомить вас с новым членом семейства Лихай - Канонир. Спасибо всем за то, что подтолкнули Кэтрин в нужное русло!", - написал Лихай в своем Twitter.

Wanted to show everyone the newest member of the Lichaj family.... Gunner. Thank you everyone for for pushing @KatPerko in the right direction! #erichasadog pic.twitter.com/SoTKiYiVMR