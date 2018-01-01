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Игрок оформил дубль в ворота Арсенала и уговорил жену подарить ему щенка

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Игрок Ноттингема Эрик Лихай дважды поразил ворота Арсенала и был вознагражден покупкой щенка.
Эрик Лихай (слева)
Эрик Лихай (слева)
Getty Images

В матче Кубка Англии защитник Ноттингем Форест Эрик Лихай помог команде одолеть Арсенал со счетом 4:2, оформив дубль.

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После матча в интервью игрок рассказал, что хотел пробить пенальти в ворота Арсенала, потому что давно мечтал о собаке и жена разрешила ему ее купить в том случае, если он оформит хет-трик. Но партнер по команде не дал Лихаю пробить пенальти и лишил его возможности забить сопернику третий мяч.

Футболист решил пошутить и обратился к своим фанатам в Twitter с просьбой присылать его жене фотографии щенков с хэштегом #GetEricADog. Жена футболиста Кэтрин не выдержала и подарила мужу щенка.

"Хотел познакомить вас с новым членом семейства Лихай - Канонир. Спасибо всем за то, что подтолкнули Кэтрин в нужное русло!", - написал Лихай в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что тренер Бристоля Ли Джонсон хотел угостить Гвардиолу самогоном после матча Кубка лиги.

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Теги: Ноттингем Форест, Кубок Англии, футбол, вне игры, прикол
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