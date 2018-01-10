Лукаку перешел в Манчестер Юнайтед из-за предсказаний вуду

Владелец Эвертона, в котором раньше играл Ромелу Лукаку, рассказал, почему футболист покинул клуб.

Глава Эвертона Фархад Мошири рассказал, по какой причине форвард Ромелу Лукаку покинул клуб и перешел в Манчестер Юнайтед прошлым летом.

Читай также: Моуринью: Лукаку неприкасаемый в моей команде

“Я два лета пытался удержать Лукаку. Я общался с его агентом, с ним самим, с его матерью и семьей, и мы смогли удержать его на один год. Прошлым летом мы предложили ему фантастический контракт, который перебивал все другие предложения, но он просто не хотел оставаться.

Я действительно сделал все, что мог. Мы предложили ему такие условия, в которые вы просто не поверите. Наш контракт был выгоднее, чем предложение, которое на тот момент делал Челси, и его агент был готов принять наше соглашение.

Читай также: Лукаку заплатит штраф и избежит тюремного заключения за шумные вечеринки

Мы были в комнате для собраний и в этот момент Лукаку позвонила его мать. Она заявила, что совершила паломничество в Африку и получила предсказание вуду, которое гласило, что Ромелу должен покинуть Эвертон и перейти в Челси.

В итоге все мои попытки его уговорить провалились - мир бывает к нам несправедлив. Думаю, сейчас Лукаку стоит приблизительно 120 миллионов фунтов (около 140 миллионов евро - прим. ред.), и для нас эта покупка невозможна. Проблема была в том, что он уже в мыслях нас покинул, хотя все еще был частью клуба“, - приводит слова Мошири The Guardian.

Напомним, что нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку получил травму в матче с Саутгемптоном и наставник команды Жозе Моуринью рассказал о сроках его восстановления.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.