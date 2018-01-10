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Лукаку перешел в Манчестер Юнайтед из-за предсказаний вуду

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Владелец Эвертона, в котором раньше играл Ромелу Лукаку, рассказал, почему футболист покинул клуб.
Ромелу Лукаку (справа)
Ромелу Лукаку (справа)
Getty Images

Глава Эвертона Фархад Мошири рассказал, по какой причине форвард Ромелу Лукаку покинул клуб и перешел в Манчестер Юнайтед прошлым летом.

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“Я два лета пытался удержать Лукаку. Я общался с его агентом, с ним самим, с его матерью и семьей, и мы смогли удержать его на один год. Прошлым летом мы предложили ему фантастический контракт, который перебивал все другие предложения, но он просто не хотел оставаться.

Я действительно сделал все, что мог. Мы предложили ему такие условия, в которые вы просто не поверите. Наш контракт был выгоднее, чем предложение, которое на тот момент делал Челси, и его агент был готов принять наше соглашение.

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Мы были в комнате для собраний и в этот момент Лукаку позвонила его мать. Она заявила, что совершила паломничество в Африку и получила предсказание вуду, которое гласило, что Ромелу должен покинуть Эвертон и перейти в Челси.

В итоге все мои попытки его уговорить провалились - мир бывает к нам несправедлив. Думаю, сейчас Лукаку стоит приблизительно 120 миллионов фунтов (около 140 миллионов евро - прим. ред.), и для нас эта покупка невозможна. Проблема была в том, что он уже в мыслях нас покинул, хотя все еще был частью клуба“, - приводит слова Мошири The Guardian.

Напомним, что нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку получил травму в матче с Саутгемптоном и наставник команды Жозе Моуринью рассказал о сроках его восстановления.

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Теги: Ромелу Лукаку, Манчестер Юнайтед, Эвертон, чемпионат Англии по футболу, футбол
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