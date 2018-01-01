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Тренер Бристоля хочет угостить Гвардиолу самогоном

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Тренер Бристоля Ли Джонсон готовил бутылку вина для Моуринью, а теперь хочет угостить Гвардиолу самогоном.
Ли Джонсон
Ли Джонсон
Getty Images

Тренер Бристоля Ли Джонсон мечтал пообщаться с наставником Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью после матча Кубка лиги и разбил копилку дочери, чтобы угостить специалиста вином. Бристоль одержал победу над “красными дьяволами“ и теперь встретится с Манчестер Сити под руководством Хосепа Гвардиолы.

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“Я не смог выпить вина с Моуринью, он убежал сразу после матча. К сожалению, мой тренер вратарей выпил ту бутылку вина, которую я подготовил для португальского специалиста. Я был этим очень разочарован.

Теперь я достану бутылку самогона или чего-то еще, чтобы угостить Гвардиолу. А про вино нужно забыть. Главное, для такого тренера, как я - это общение с топ-тренерами Англии. Жозе великолепен, и я думаю, что Пеп Гвардиола окажется таким же. Я считаю, что они ценят, что такие молодые тренера, как я, голодны до учебы и желают учиться у них“, - приводит слова Джонсона The Telegraph.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что выиграть сразу четыре титула в одном сезоне невозможно.

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Теги: Бристоль, Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Кубок английской лиги, футбол, прикол
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