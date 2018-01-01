Челси в конце сезона хочет уволить Конте и назначить нового тренера
Руководство Челси намерено расторгнуть контракт с главным тренером Антонио Конте и пригласить на эту должность наставника Атлетико Диего Симеоне, сообщает The Times.
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Лондонский клуб расстанется с итальянским специалистом по обоюдному согласию из-за расхождений в вопросах трансферной политики и структуре управления клубом. После этого на пост главного тренера Челси хочет пригласить аргентинца Диего Симеоне, контракт которого с Атлетико действует до 2020 года.
По итогам 22-х туров чемпионата Англии Челси занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков.
Ранее сообщалось, что наставника Челси Антонио Конте оштрафовали на 10 тысяч долларов за неподобающее поведение.
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