Челси в конце сезона хочет уволить Конте и назначить нового тренера

Наставник Челси Антонио Конте может покинуть пост по завершении сезона.

Руководство Челси намерено расторгнуть контракт с главным тренером Антонио Конте и пригласить на эту должность наставника Атлетико Диего Симеоне, сообщает The Times.

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Лондонский клуб расстанется с итальянским специалистом по обоюдному согласию из-за расхождений в вопросах трансферной политики и структуре управления клубом. После этого на пост главного тренера Челси хочет пригласить аргентинца Диего Симеоне, контракт которого с Атлетико действует до 2020 года.

По итогам 22-х туров чемпионата Англии Челси занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков.

Ранее сообщалось, что наставника Челси Антонио Конте оштрафовали на 10 тысяч долларов за неподобающее поведение.

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