Состав Арсенала пополнит защитник молодежной сборной Греции

Наставник Арсенала Арсен Венгер рассказал о переходе греческого защитника Константиноса Мавропаноса.

Арсенал в январе подпишет контракт с защитником ПАС Яннина и молодежной сборной Греции Константиносом Мавропаносом. Об этом рассказал главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер во время пресс-конференции после матча 22-го тура чемпионата Англии против Арсенала, который закончился вничью.

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“Мавропанос перейдет в Арсенал в зимнее трансферное окно, но пока он не готов играть в основном составе и мы отдадим его в аренду“, - приводит слова Венгера Mirror.

Лондонский клуб заплатит за трансфер 20-летнего грека 2,2 миллиона фунтов (около 2,4 миллиона евро) и отдаст его в аренду бременскому Вердеру.

Ранее сообщалось, что Арсенал назвал сумму, за которую готов продать Алексиса Санчеса. После его трансфера лондонский клуб хочет подписать звездного игрока Боруссии Д Пьер-Эмерика Обамеянга.

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