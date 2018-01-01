Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Состав Арсенала пополнит защитник молодежной сборной Греции

Комментариев: 0
Наставник Арсенала Арсен Венгер рассказал о переходе греческого защитника Константиноса Мавропаноса.
Константинос Мавропанос
Константинос Мавропанос
Intime Sports

Арсенал в январе подпишет контракт с защитником ПАС Яннина и молодежной сборной Греции Константиносом Мавропаносом. Об этом рассказал главный тренер лондонского клуба Арсен Венгер во время пресс-конференции после матча 22-го тура чемпионата Англии против Арсенала, который закончился вничью.

Читай также: Арсенал установил новый рекорд АПЛ

“Мавропанос перейдет в Арсенал в зимнее трансферное окно, но пока он не готов играть в основном составе и мы отдадим его в аренду“, - приводит слова Венгера Mirror.

Лондонский клуб заплатит за трансфер 20-летнего грека 2,2 миллиона фунтов (около 2,4 миллиона евро) и отдаст его в аренду бременскому Вердеру.

Ранее сообщалось, что Арсенал назвал сумму, за которую готов продать Алексиса Санчеса. После его трансфера лондонский клуб хочет подписать звездного игрока Боруссии Д Пьер-Эмерика Обамеянга.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: Арсен Венгер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь