Моуринью может покинуть пост главного тренера Манчестер Юнайтед в конце сезона - СМИ

Руководство Манчестер Юнайтед переживает, что главный тренер Жозе Моуринью уйдет с должности.

В Манчестер Юнайтед возникли опасения из-за возможного ухода с поста главного тренера команды Жозе Моуринью в конце сезона. Как сообщает Daily Mail, Моуринью задумался об уходе и стал меньше времени проводить в Манчестере и на базе клуба, что заставило переживать руководство “красных дьяволов“.

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По информации СМИ, португальский специалист был разочарован тем, что Манчестер Юнайтед отказался выделить 45 миллионов евро на покупку защитника Тоттенхэма Дэнни Роуза. Также Моуринью не доволен трансферной политикой клуба, которая не позволяет “красным дьяволам“ конкурировать с Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

Контракт португальца с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2019 года.

Ранее сообщалось, что по мнению наставника Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью клубу недостаточно 300 миллионов евро на трансферы и нужно тратить еще больше.

Кроме того, Моуринью намекнул, что у некоторых клубов и тренеров АПЛ есть правильные друзья в креслах, что обеспечило им более удобный календарь.

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