Полузащитник Арсенала предложил свои услуги Милану

Игрок Арсенала Тео Уолкотт хочет сменить клубную прописку.

Полузащитник Арсенала Тео Уолкотт имеет дефицит игровой практики в английском клубе и хочет переехать в Италию.

Читай также: Венгер может быть дисквалифицирован за неподобающее поведение

Как сообщает Corriere dello Sport, 28-летний футболист предложил свои услуги Милану. Это решение вызвано тем, что Уолкотт боится потерять место в сборной Англии перед ЧМ-2018 из-за отсутствия игровой практики.

Контракт хавбека с Арсеналом рассчитан до июня 2019 года. В услугах футболиста также заинтересованы такие клубы АПЛ, как Саутгемптон, Эвертон, Вест Хэм и Ньюкасл.

Ранее сообщалось, что Арсенал может подписать звездного игрока дортмундской Боруссии в случае, если команду покинет Алексис Санчес.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.