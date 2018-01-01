Арсенал может подписать звездного игрока Боруссии Д

Арсенал хочет подписать контракт со звездой дортмундской Боруссии Пьер-Эмериком Обамеянгом.

Руководство лондонского Арсенала заинтересовалось в услугах форварда дортмундской Боруссии Пьер-Эмерика Обамеянга. Об этом сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марицио.

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Арсенал хочет подписать контракт с габбонским футболистом в случае, если команду покинет Алексис Санчес, за трансфер которого клуб хочет получить не меньше 25 миллионов фунтов (около 28 миллионов евро). Ожидается, что трансфер Санчеса пройдет в январе.

Ранее сообщалось, что форвард Боруссии Д Пьер-Эмерик Обамеянг подтвердил, что продлил контракт с немецким клубом, однако позже он опроверг эти слова.

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