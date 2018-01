Футболист команды из Чемпионшипа выиграл 1 миллион евро в лотерею

Защитник Престона, выступающего в Чемпионшипе, Кевин О'Коннор стал победителем рождественской лотереи в Ирландии. Футболист узнал о своей победе после того, как его мать попросила его проверить билет, узнав номер победителя.

Футболист прислал организаторам лотереи фото своего билета и они подтвердили, что он выиграл 1 миллион евро.

A rising Irish football star Kevin O’Connor who plays for Preston North End collected his €1 Million on the Christmas Millionaire Raffle🎉 pic.twitter.com/V3gMJ2Ah04