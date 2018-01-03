Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Футболист команды из Чемпионшипа выиграл 1 миллион евро в лотерею

Комментариев: 1
Ирландский футболист Кевин О'Коннор выиграл 1 миллион евро в лотерею.
Кевин О'Коннор (в центре) выиграл миллион евро
Кевин О'Коннор (в центре) выиграл миллион евро
FourFourTwo

Защитник Престона, выступающего в Чемпионшипе, Кевин О'Коннор стал победителем рождественской лотереи в Ирландии. Футболист узнал о своей победе после того, как его мать попросила его проверить билет, узнав номер победителя.

Футболист прислал организаторам лотереи фото своего билета и они подтвердили, что он выиграл 1 миллион евро.

Напомним, что легендарный игрок Барселоны Хави выиграл в Катаре миллион.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber. 

Поделись:
Теги: Престон, Чемпионшип, футбол, вне игры, лотерея, выигрыш
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Irena    03.01.2018, 11:38
Оценка:  0
Irena
У нас тоже люди выигрывают. Напимер, народные депутаты. И даже неоднократно
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь