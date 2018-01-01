Гвардиола: Такое расписание просто убьет игроков

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола переживает за состояние своих подопечных.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола дал свои комментарии относительно победы над Уотфордом (3:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии и выразил опасения по поводу тяжелого расписания футболистов.

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“Мы сыграли отлично. После того, как мы потеряли два очка в предыдущем туре, мы говорили о нашей реакции, ведь большие команды теряют очки, но не слишком много.

После последней игры нам пришлось сделать пять изменений, но в этом нет нашей вины. Я знаю, что в Англии шоу должно продолжаться, но это не нормально. Боссы должны это понять.

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Такое расписание просто убьет игроков. Федерация не думаю о футболистах, хотя должна их защищать. Они играют 11 месяцев подряд. Мы должны думать о спортсменах, но я знаю, что этого не случится“, - приводит слова Гвардиолы BBC.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не сможет пройти весь чемпионат без поражений.

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