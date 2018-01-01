Венгер может быть дисквалифицирован за неподобающее поведение

Главному тренеру Арсенала Арсену Венгеру грозит длительная дисквалификация.

Наставник Арсенала Арсен Венгер может быть наказан за свое поведение после матча чемпионата Англии против Вест Бромвича (1:1), сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

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В конце встречи арбитр Майк Дин назначил спорный пенальти в ворота Арсенала, в результате чего матч закончился вничью. Венгер поговорил с судьей после матча и Дин принес свои извинения, однако на послематчевой пресс-конференции наставник лондонцев раскритиковал судейство.

Футбольная ассоциация Англии обвинила Арсена Венгера в неподобающем поведении и теперь у специалиста есть время подать апелляцию до 20:00 по киевскому времени пятницы, 5 января. В случае, если апелляция Венгера не будет удовлетворена, тренер получит длительную дисквалификацию.

Напомним, что наставник Арсенала Арсен Венгер установил новый рекорд АПЛ в качестве тренера, с чем его поздравил сэр Алекс Фергюсон.

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