Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Венгер может быть дисквалифицирован за неподобающее поведение

Комментариев: 0
Главному тренеру Арсенала Арсену Венгеру грозит длительная дисквалификация.
Арсен Венгер
Арсен Венгер
Getty Images

Наставник Арсенала Арсен Венгер может быть наказан за свое поведение после матча чемпионата Англии против Вест Бромвича (1:1), сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

Читай также: Наставник Арсенала рассказал о трансферных планах клуба

В конце встречи арбитр Майк Дин назначил спорный пенальти в ворота Арсенала, в результате чего матч закончился вничью. Венгер поговорил с судьей после матча и Дин принес свои извинения, однако на послематчевой пресс-конференции наставник лондонцев раскритиковал судейство.

Футбольная ассоциация Англии обвинила Арсена Венгера в неподобающем поведении и теперь у специалиста есть время подать апелляцию до 20:00 по киевскому времени пятницы, 5 января. В случае, если апелляция Венгера не будет удовлетворена, тренер получит длительную дисквалификацию.

Напомним, что наставник Арсенала Арсен Венгер установил новый рекорд АПЛ в качестве тренера, с чем его поздравил сэр Алекс Фергюсон.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber. 

Поделись:
Теги: Арсен Венгер, Арсенал, чемпионат Англии по футболу, футбол, наказание, дисквалификация
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь