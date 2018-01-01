Защитнику Ливерпуля грозит тюремное заключение сроком до 6 месяцев

Игрок Ливерпуля Джон Фланаган признал свою вину.

Защитник Ливерпуля Джон Фланаган предстал перед судом во вторник, 2 января, и признал свою вину.

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Как сообщает Liverpool Echo, футболист был признан виновным в нападении и применении насилия по отношению к своей девушке Рэйчел Уолл. Инцидент произошел в Ливерпуле 22 декабря. Фланаган несколько раз ударил свою подругу, после чего его арестовали и выпустили под залог.

Приговор по делу будет оглашен в среду, 17 января. Футболисту грозит тюремное заключение сроком до 6 месяцев.

Ранее сообщалось, что хорватскому защитнику Ливерпуля грозит тюремный срок за дачу ложных показаний в деле о трансферных махинациях.

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