Моуринью ответил на критику бывшего игрока Манчестер Юнайтед

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью отреагировал на критику Пола Скоулза в адрес полузащитника Поля Погба.

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью ответил на критику бывшего игрока команды Пола Скоулза в адрес полузащитника Поля Погба. После матча с Саутгемптоном футболист заявил, что Манчестер Юнайтед играет ниже своего уровня и опасается отношением к игре, которое демонстрирует Погба.

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"Думаю, единственное, чем занимается Скоулз, – это критикует. Он не комментирует, а именно критикует, это разные вещи. Но не каждый из нас должен быть таким феноменальным игроком, как он.

Погба в каждом матче пытается сыграть как можно лучше. Иногда он играет хорошо, иногда не очень. Поль не виноват, что он стоил намного больше Скоулза. Я думаю, в историю Скоулз войдет как феноменальный игрок, но не эксперт.

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Поэтому я предпочитаю видеть его как отличного игрока, многое сделавшего для этого клуба, который я с гордостью представляю и каждый день прилагаю все усилия для него. Если Скоулз однажды захочет стать тренером, я желаю ему добиться хотя бы 25% моего успеха, потому что 50% – это 12,5 трофеев, а 25% - это шесть. Если он добьется этих 25%, то будет доволен", – приводит слова Моуринью Marca.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба стал самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ.

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