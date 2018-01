Манчестер Юнайтед установил новый рекорд АПЛ

В матче 22-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед обыграл Эвертон со счетом 2:0.

Эта победа стала для Манчестер Юнайтед 35-й над Эвертоном, что является рекордом АПЛ по победам над одним соперником.

На втором месте также достижение Манчестер Юнайтед, который обыграл Астон Виллу 34 раза.

