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Жезус выбыл из состава Манчестер Сити на шесть недель из-за травмы

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Габриэл Жезус получил травму в матче против Кристал Пэлас.
Габриэл Жезус
Габриэл Жезус
Getty Images

Представители Манчестер Сити подтвердили, что нападающий Габриэл Жезус повредил медиальную коллатеральную связку левого колена в матче 21-го тура чемпионата Англии против Кристал Пэлас (0:0), который состоялся 31 декабря.

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Бразилец получил повреждение колена в борьбе за мяч с полузащитником Кристал Пэлас Эндросом Таунсендом на 12-й минуте матча. 20-летний футболист не сдержал слез, когда покидал поле.

В ближайшие дни Жезус пройдет дополнительные обследования и медицинские тесты. Ожидается, что форвард из-за травмы пропустит около шести недель, сообщает Daily Mail.

Напомним, что главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что команда не сможет пройти весь чемпионат без поражений.

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Теги: Габриэл Жезус, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, травма
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