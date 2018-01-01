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Защитнику Ливерпуля грозит тюремный срок за дачу ложных показаний

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Защитник Ливерпуля Деян Ловрен может отправиться за решетку.
Деян Ловрен
Деян Ловрен
Getty Images

Хорватский защитник Ливерпуля Деян Ловрен может сесть в тюрьму. В Хорватии проходит расследование дела о коррупции при трансфере футболиста из загребского Динамо в Лион в 2010 году, сообщает The Sun.

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Это расследование является частью дела бывшего руководителя Динамо Здравко Мамича, которого обвиняют в хищении 14 миллионов фунтов (около 15,5 миллионов евро).

Сообщается, что Ловрену выдвинут обвинения в даче ложных показаний. Его могут посадить в тюрьму на срок до 5 лет. Ожидается, что 2 января игроку официально будут выдвинуты обвинения.

Ранее сообщалось, что защитник Ливерпуля Джон Флэнаган предстанет перед судом сразу после дня рождения.

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Теги: Деян Ловрен, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, расследование, обвинения, дело
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