Хави: Манчестер Сити играет с ДНК Барселоны

Экс-капитан Барселоны Хави считает, что Манчестер Сити очень похож на Барселону, когда ее возглавлял Хосеп Гвардиола.

Бывший полузащитник Барселоны Хави Эрнандес, который сейчас выступает за катарский Аль-Садд, поделился своим мнением относительно игры хавбека Манчестер Сити Кевина де Брюйне.

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“Команды Пепа побеждают именно за счет командной работы, но всегда есть футболист, который делает нечто невероятное на поле. В Барселоне таким игроком является Месси. У “горожан“ эта роль досталась де Брюйне.

Каждый раз, когда он получает мяч, мы чувствуем, что сейчас он сотворит нечто особенное. Выиграть со счетом 3:0 или 4:0 получается не всегда, особенно когда играешь в Лиге чемпионов. Для такого результата необходимо отличное выступление того самого особенного футболиста.

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Манчестер Сити играет с ДНК Барселоны, но в этом нет ничего удивительного. Гвардиола несет в себе ДНК испанского клуба и он передает его своей новой команде“, - цитирует Хави Goal.

Напомним, что экс-игрок Барселоны Хави разочаровался в игре каталонцев и считает, что они больше не играют в футбол.

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