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Хави: Манчестер Сити играет с ДНК Барселоны

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Экс-капитан Барселоны Хави считает, что Манчестер Сити очень похож на Барселону, когда ее возглавлял Хосеп Гвардиола.
Хави
Хави
Getty Images

Бывший полузащитник Барселоны Хави Эрнандес, который сейчас выступает за катарский Аль-Садд, поделился своим мнением относительно игры хавбека Манчестер Сити Кевина де Брюйне.

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“Команды Пепа побеждают именно за счет командной работы, но всегда есть футболист, который делает нечто невероятное на поле. В Барселоне таким игроком является Месси. У “горожан“ эта роль досталась де Брюйне.

Каждый раз, когда он получает мяч, мы чувствуем, что сейчас он сотворит нечто особенное. Выиграть со счетом 3:0 или 4:0 получается не всегда, особенно когда играешь в Лиге чемпионов. Для такого результата необходимо отличное выступление того самого особенного футболиста.

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Манчестер Сити играет с ДНК Барселоны, но в этом нет ничего удивительного. Гвардиола несет в себе ДНК испанского клуба и он передает его своей новой команде“, - цитирует Хави Goal.

Напомним, что экс-игрок Барселоны Хави разочаровался в игре каталонцев и считает, что они больше не играют в футбол.

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Теги: Хави, Кевин де Брюйне, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол
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