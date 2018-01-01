Погба стал самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ

Британское издание Daily Mail опубликовало список самых высокооплачиваемых футболистов в чемпионате Англии.

Известная британская газета Daily Mail обнародовала список самых высокооплачиваемых игроков в АПЛ. Зарплата футболистов учитывалась без бонусов, только базовый оклад.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба стал самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Англии. Его зарплата составляет 290 тысяч фунтов в неделю (около 325 тысяч евро).

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На втором месте оказался форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку, который зарабатывает 250 тысяч фунтов в неделю (около 280 тысяч евро).

На третьем месте расположились сразу три игрока - Серхио Агуэро и Яя Туре, которые выступают за Манчестер Сити, а также Златан Ибрагимович из Манчестер Юнайтед. Их оклад составляет 220 тысяч фунтов в неделю (около 250 тысяч евро).

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Лучший бомбардир АПЛ в 2017 году Харри Кейн (Тоттенхэм) имеет оклад в 110 тысяч фунтов (около 125 тысяч евро) и занимает лишь 35-ю строчку.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не явился не тренировку и клуб отправил своего работника к нему домой, чтобы разбудить.

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