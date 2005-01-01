Арсенал хочет помочь бывшему игроку, который задумывался о самоубийстве

Лондонский клуб переживает за своего бывшего игрока Эммануэля Эбуэ.

Защитник Эммануэль Эбуэ, который выступал за Арсенал с 2005 по 2011 годы, попал в тяжелую ситуацию. После вынужденного завершения карьеры из-за годичной дисквалификации ФИФА в жизни ивуарского футболиста началась черная полоса. От него ушла жена, которая забрала его детей и отсудила имущество.

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Эбуэ сейчас находится в тяжелой финансовой ситуации - из-за своей наивности и доверчивости он потерял семью, завершил карьеру и стал банкротом. Сейчас футболист испытывает психологическую нестабильность и уже несколько раз задумывался о суициде.

Не остался в стороне от сложившейся ситуации лондонский Арсенал, который готов оказать поддержку своему бывшему защитнику.

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“Нам невероятно сложно и грустно слышать про те сложности, с которыми столкнулся Эммануэль. Мы обдумаем варианты и постараемся ему помочь“, - цитирует представителя пресс-службы Арсенала Daily Mail.

Ранее сообщалось, что в октябре у экс-игрока Арсенала Эммануэля Эбуэ обнаружили подозрение на заражение ВИЧ-инфекцией.

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