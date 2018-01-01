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Невероятный сейв защитника Манчестер Сити, после которого игрок угодил в ворота

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Манчестер Сити одолел Ньюкасл со счетом 1:0 в матче 20-го тура чемпионата Англии.

Во время поединка на 34-й минуте защитник Манчестер Сити Николас Отаменди спас свою команду от пропущенного гола.

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Полузащитник Ньюкасла Роналдо Ааронс получил мяч в штрафной после того, как защитник “горожан“ Кайл Уокер поскользнулся на поле. Ааронс перекинул мяч через вратаря Манчестер Сити Эдерсона, однако на помощь пришел Николас Отаменди, который феерично выбил мяч и сам угодил в сетку.

Напомним, что во время встречи с Ньюкаслом травму получил капитан Манчестер Сити Венсан Компани и выбыл из строя на длительный срок.

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Теги: Николас Отаменди, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, видео, сейв
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