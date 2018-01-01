Невероятный сейв защитника Манчестер Сити, после которого игрок угодил в ворота
Манчестер Сити одолел Ньюкасл со счетом 1:0 в матче 20-го тура чемпионата Англии.
Во время поединка на 34-й минуте защитник Манчестер Сити Николас Отаменди спас свою команду от пропущенного гола.
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Полузащитник Ньюкасла Роналдо Ааронс получил мяч в штрафной после того, как защитник “горожан“ Кайл Уокер поскользнулся на поле. Ааронс перекинул мяч через вратаря Манчестер Сити Эдерсона, однако на помощь пришел Николас Отаменди, который феерично выбил мяч и сам угодил в сетку.
OTAMENDI OFF THE LINE! pic.twitter.com/gtj0MDSzsU— City Lens (@MCFCLens) 27 декабря 2017 г.
Напомним, что во время встречи с Ньюкаслом травму получил капитан Манчестер Сити Венсан Компани и выбыл из строя на длительный срок.
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