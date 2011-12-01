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Капитан Манчестер Сити выбыл из игры на длительный срок

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Защитник Манчестер Сити Венсан Компани вновь получил травму.
Венсан Компани
Венсан Компани
Getty Images

Капитан и защитник Манчестер Сити Венсан Компани получил травму в матче 20-го тура чемпионата Англии против Ньюкасла. Бельгиец вышел в стартовом составе, однако уже на 11-й минуте был заменен.

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"Я не знаю, чего мы можем ожидать. К сожалению, могу сказать, что он вновь получил травму. Мы не сможем рассчитывать на его помощь длительное время", - цитирует наставника "горожан" Хосепа Гвардиолу BBC

Венсан Компани повредил икроножную мышцу в расположении сборной Бельгии в начале сентября и лишь недавно вернулся в строй, однако теперь вновь отправился в лазарет.

Напомним, что капитан Манчестер Сити Венсан Компани рассказал, что все атакующие игроки команды обладают голевым чутьем.

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Теги: Венсан Компани, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол, травма
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