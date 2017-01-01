Моуринью: Манчестер Юнайтед недостаточно 300 миллионов евро на трансферы

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью считает, что на трансферы клуба можно тратить еще больше.

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью после матча с Бернли (2:2) заявил, что клуб тратит недостаточно средств для покупки футболистов и цена такого клуба гораздо выше.

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“Клуб - это одно, а футбольная команда - это другое. Это две разные вещи. Мы уже второй год занимаемся перестройкой состава, который изначально не был одним из лучших в мире. Манчестер Сити приобретал крайник защитников по цене форвардов. Когда мы говорим о больших футбольных клубах, то подразумеваем их историю.

300 миллионов евро? Манчестер Юнайтед недостаточно этой суммы на трансферы, ведь цена для больших клубов отличается от остальных. Когда вы описываете Манчестер Юнайтед, вы думаете, что Милан не такой большой, как мы? Мадридский Реал? Интер? Есть много действительно больших клубов, вы их постоянно перечисляете, и я знаю, что это такое“, - приводит слова Моуринью The Guardian.

💰 Pogba = £89m

💰 Lukaku = £80m

💰 Matic = £40m

💰 Mkhitaryan = £38m

💰 Bailly = £34m

💰 Lindelof = £30m



🗣 Jose Mourinho: “We've not spent enough“ 😳 pic.twitter.com/2ecLZkIS7i — SPORF (@Sporf) 26 грудня 2017 р.

Напомним, что главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью хочет избавиться от полузащитника Генриха Мхитаряна, который в конце сезона может продолжить карьеру в Интере. За трансфер армянского футболиста клуб хочет выручить минимум 40 миллионов евро.

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