Конте выпил бокал шампанского на пресс-конференции после тоста о судьбе чемпионства

После победы Челси над Брайтоном в матче 20-го тура чемпионата Англии (3:0) наставник “синих“ Антонио Конте на послематчевой пресс-конференции взял в руки бокал шампанского и сказал тост о судьбе чемпионства в АПЛ. По словам тренера, обладателя титула определит только Манчестер Сити.

“Думаю, что каждая команда сохраняет мотивацию для борьбы до последнего матча. Но я не могу говорить о борьбе за титул, ведь сейчас все исключительно в руках Манчестер Сити, который в этом сезоне показывает нечто невообразимое. Первая половина сезона в их исполнении, в которой они лишь однажды сыграли вничью и одержали победу во всех остальных матчах - это фантастика.

Несмотря на это, мы сохраняем свою мотивацию для борьбы за место в Лиге чемпионов на следующий год, ведь на четыре путевки претендует сразу шесть топ-клубов. По разным причинам мы неважно начали сезон, но мы продолжаем работать и стремимся улучшить результаты“, – сказал итальянец и выпил шампанского.

A special message from Antonio Conte in his post-match press conference this afternoon! 🎄🥂 pic.twitter.com/VIhEhLVCFi