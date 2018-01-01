Шикарный гол в ворота МЮ, который разозлил подопечных Моуринью

В матче 20-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Бернли и был на грани катастрофы.

Бернли в гостях сыграл в результативную ничью с Манчестер Юнайтед (2:2). При этом, после первого тайма хозяева проигрывали, дважды пропустив в свои ворота.

Читай также: Все 104 гола Кака, которые он забил за Милан

На 36-й минуте матча при счете 1:0 роскошный гол забил полузащитник Бернли Стивен Дефур. Бельгийский футболист невероятным образом выполнил удар со штрафного и феноменально закрутил мяч в левую девятку. Вратарь Манчестер Юнайтед Давид де Хеа ничего не смог сделать против такого исполнения стандарта.

What a strike from Steven Defour. Even David De Gea had no chance with that one #MUNBUR pic.twitter.com/UykDx2NYU2 — Premier League Panel (@PremLeaguePanel) 26 грудня 2017 р.

Однако лидерство в первом тайме не помогло гостям добиться победы. Пропущенные голы так разозлили подопечных Моуринью, что они забили сперва на 53-й минуте матча, а потом сумели сравнять счет на первой компенсированной минуте второго тайма.

Напомним, что в матче Кубка Англии форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович забил свой первый за 255 дней гол, однако это не спасло команду от поражения.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.