Шикарный гол в ворота МЮ, который разозлил подопечных Моуринью

Бернли в гостях сыграл в результативную ничью с Манчестер Юнайтед (2:2). При этом, после первого тайма хозяева проигрывали, дважды пропустив в свои ворота.

На 36-й минуте матча при счете 1:0 роскошный гол забил полузащитник Бернли Стивен Дефур. Бельгийский футболист невероятным образом выполнил удар со штрафного и феноменально закрутил мяч в левую девятку. Вратарь Манчестер Юнайтед Давид де Хеа ничего не смог сделать против такого исполнения стандарта.

What a strike from Steven Defour. Even David De Gea had no chance with that one #MUNBUR pic.twitter.com/UykDx2NYU2