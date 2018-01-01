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Шикарный гол в ворота МЮ, который разозлил подопечных Моуринью

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В матче 20-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Бернли и был на грани катастрофы.

Бернли в гостях сыграл в результативную ничью с Манчестер Юнайтед (2:2). При этом, после первого тайма хозяева проигрывали, дважды пропустив в свои ворота.

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На 36-й минуте матча при счете 1:0 роскошный гол забил полузащитник Бернли Стивен Дефур. Бельгийский футболист невероятным образом выполнил удар со штрафного и феноменально закрутил мяч в левую девятку. Вратарь Манчестер Юнайтед Давид де Хеа ничего не смог сделать против такого исполнения стандарта.

Однако лидерство в первом тайме не помогло гостям добиться победы. Пропущенные голы так разозлили подопечных Моуринью, что они забили сперва на 53-й минуте матча, а потом сумели сравнять счет на первой компенсированной минуте второго тайма.

Напомним, что в матче Кубка Англии форвард Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович забил свой первый за 255 дней гол, однако это не спасло команду от поражения.

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Теги: Бернли, Стивен Дефур, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, футбол, гол, штрафной, видео
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