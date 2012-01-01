Украина U-19 сыграла вничью со Словенией в квалификации Евро-2020

Команда Олега Кузнецова не смогла справиться со словенцами.

Сборная Украины U-19 поделила очки с командой Словении во втором туре отбора на чемпионат Европы-2020. Поединок прошел в Швеции и завершился со счетом 1:1.

Номинальные хозяева поля открыли счет уже на 4-й минуте - постарался полузащитник Динамо Викентий Волошин. Словенцы отыгрались еще до перерыва после точного удара Йочта Урбанчича.

После двух туров у Швеции и Украины по 4 очка, у Словении - 2, у Эстонии - 0.Во вторник, 19 ноября, Украина сыграет со шведами.

Украина U-19 — Словения U-19 1:1

Голы: Волошин, 4 — Урбанчич, 36

Украина: Трубин - В. Мудрык, Аусси, Якуба (Биловар, 46), Драмбаев (Ярош, 64) - Бодня (Хондак, 46), Батагов (Махонин, 77) - М. Мудрык, Волошин, Шулянский (Надольский, 90+1) - Сикан.

Словения: Гриль - Матко, Бурин (Коцар, 77), Лаци, Урбанчич - Махер (Маркуш, 84) - Светлин, Мутавчич - Шимич (Печар, 66), Ципот, Прелец.