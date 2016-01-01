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Шевченко довызвал Безуса в сборную Украины

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Хавбек может сыграть в матчах с Эстонией и Сербией.
Роман Безус
Роман Безус
УАФ

Полузащитник Гента Роман Безус получил вызов в сборную Украины на ноябрьские матчи национальной команды. Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

В 2019 году Безус регулярно вызывался в сборную Украины, пропустив лишь сбор в октябре. В текущем сезоне чемпионата Бельгии в активе Романа 3 гола в 8 матчах.

Напомним, что 14 ноября сборная Украины сыграет товарищеский матч против команды Эстонии, а 17 ноября встретится с Сербией в поединке отбора на Евро-2020.

Стоит отметить, что наша сборная досрочно вышла на Евро-2020 с первого места в группе B, где пока идет без единого поражения.

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Теги: Роман Безус, Евро-2020, Украина, Эстония, Сербия
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