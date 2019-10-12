Рамос превзошел Касильяса по количеству матчей за сборную Испании

Серхио принял участие в поединке отбора на Евро-2020 против команды Норвегии.

Защитник сборной Испании Серхио Рамос вышел в стартовом составе на отборочный матч к чемпионату Европы-2020 против Норвегии.

Этот поединок стал для него 168-м в составе национальной команды.

По этому показателю Рамос превзошел достижение бывшего вратаря Реала Икера Касильяса, став единоличным лидером по данному показателю.

Напомним, в составе сборной Испании Рамос выиграл Чемпионат мира-2010 и дважды побеждал на чемпионатах Европы - в 2008 и в 2012 году.