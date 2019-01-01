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Купить билеты на матч с Португалией могут только те фанаты, которые посетят матч Украина - Литва

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Первая партия билетов на матч отбора на Евро-2020 с Португалией уже реализована.
Болельщики сборной Украины
Болельщики сборной Украины
Getty Images

Украинская ассоциация футбола рассказала о необычном порядке приобретения билетов на отборочный матч Евро-2020 Украина - Португалия, который состоится 14 октября в Киеве.

Болельщики, которые посетят матч Украина - Литва 11 октября в Харькове, получат первоочередное право купить билеты на матч с Португалией. Причем один человек может приобрести на Португалию столько же билетов, сколько купил на Литву (но не более четырех в одни руки).

Отмечается, что первая партия билетов на поединок в Киеве, поступившая в продажу 20 сентября, уже раскуплена, поэтому у организаторов возникли проблемы с проверкой достоверности поданной информации о покупателях через электронный сервис продажи билетов. 

После проверки уже купленных билетов начнется второй этап реализации билетов, доступных для всех болельщиков. Ориентировочно свободная продажа стартует в начале октября.

По словам генерального директора ФФУ Маркетинг Романа Волынца, “спаренная продажа“ билетов сразу на два матча была задумана для того, чтобы облегчить жизнь тем фанатам, которые поддерживают сборную вне зависимости от соперника и места проведения матчей.

Ознакомьтесь также с расписанием и результатами матчей отбора на Евро-2020.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, сборная Португалии по футболу, Евро-2020, УАФ
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