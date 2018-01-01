Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи против Литвы и Португалии

Главный тренер сборной Украины назвал 21 игрока.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал футболистов, которые прибудут в расположение национальной команды на октябрьские матчи.

Сборная Украина 11-го октября сыграет матч против Литвы, а 14-го октября проведет поединок против сборной Португалии. Оба матча в рамках квалификации к Евро-2020.

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Список футболистов, которых вызвал Шевченко:

Вратари: Андрей Пятов, Денис Бойко, Андрей Лунин.

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Игорь Пластун, Эдуард Соболь.

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Тарас Степаненко, Руслан Малиновский, Александр Зинченко.

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

Резерв: Сергей Сидорчук, Артем Беседин, Виктор Коваленко, Владимир Шепелев, Роман Безус, Евгений Шахов.

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Є склад збірної🇺🇦 на матчі проти Литви🇱🇹 та Португалії🇵🇹!#МиЗбірна pic.twitter.com/fSxLBXLgFp — Ukrainian Association of Football (@FFUKRAINE) 20 сентября 2019 г.

Напомним, что матч против Литвы состоится в Харькове, а поединок против Португалии - в Киеве.