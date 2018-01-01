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ФИФА требует от властей Ирана допустить женщин на футбольные матчи

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Президент ФИФА вновь вмешался в ситуацию по поводу запрета посещений женщин на стадионы.
Джанни Инфантино
Джанни Инфантино
Getty Images

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к властям Ирана по поводу допуска женщин на футбольные матчи.

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“Я надеюсь, что иранская федерация и иранские власти откликнулись на наши неоднократные призывы урегулировать эту неприемлемую ситуацию.

Я связывался с ними несколько раз в недавнем прошлом, сейчас у нас в Иране находится делегация членов ФИФА. С нетерпением жду от них хороших новостей.

Наша позиция ясна и тверда, женщины должны быть допущены на футбольные стадионы в Иране.

Мы понимаем, что есть шаги и процессы, которые необходимо предпринять, прежде чем это будет сделано надлежащим и безопасным образом, но сейчас настал момент изменить ситуацию, и ФИФА ожидает позитивных изменений начиная со следующего домашнего матча Ирана в октябре“, - цитирует слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

Напомним, что ранее ФИФА уже призывала допустить женщин на стадионы.

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Теги: Джанни Инфантино, Иран, ФИФА, футбол
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