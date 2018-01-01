Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Нойер думает над завершением карьеры в сборной Германии

Назад к разделу Сборные
Комментариев: 0
Основной вратарь сборной Германии может прекратить выступления в национальной команде.
Мануэль Нойер
Мануэль Нойер
Getty Images

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер может прекратить выступление за национальную команду.

Читай также: Вернидуб: Жалею, что не ушел из Зари раньше

Немецкий вратарь намерен выступить со сборной на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет летом 2020 года.

В настоящий момент Мануэль всерьез раздумывает над возможным завершением карьеры в национальной команде после окончания турнира, по информации Sport Bild.

В составе сборной Германии голкипер четырежды становился призером крупных международных турниров, а в 2014-м завоевал с командой главный трофей – Кубок чемпионов мира. 

Раннее сообщалось, что другой игрок сборной Германии также может прекратить свою национальную карьеру.

Поделись:
Теги: Мануэль Нойер, сборная Германии, ЧЕ 2020, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь