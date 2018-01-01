Нойер думает над завершением карьеры в сборной Германии

Нойер думает над завершением карьеры в сборной ГерманииНазад к разделу Сборные
Основной вратарь сборной Германии может прекратить выступления в национальной команде.
Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер может прекратить выступление за национальную команду.
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Немецкий вратарь намерен выступить со сборной на предстоящем чемпионате Европы, который пройдет летом 2020 года.
В настоящий момент Мануэль всерьез раздумывает над возможным завершением карьеры в национальной команде после окончания турнира, по информации Sport Bild.
В составе сборной Германии голкипер четырежды становился призером крупных международных турниров, а в 2014-м завоевал с командой главный трофей – Кубок чемпионов мира.
Раннее сообщалось, что другой игрок сборной Германии также может прекратить свою национальную карьеру.
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