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Игроки сборной Англии могут покинуть поле во время матча с Болгарией

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Игроки сборной Англии обсудят возможный уход с поля в случае расистских оскорблений.
сборная Англии
сборная Англии
Getty Images

Как стало известно Sky Sports News, игроки сборной Англии обсудят, должны ли они покинуть поле в знак протеста, если столкнутся с расистскими оскорблениями во время игры с Болгарией в рамках отбора на Евро-2020.

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Болгария была наказана УЕФА после того, как их фанаты были признаны виновными в расистском поведении в играх против сборных Косово и Чехии.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт планирует провести встречу с тренерским штабом и игроками национальной сборной, дабы понять как поступать им в случае проявления расизма.

В прошлом матче Англии - Болгарии, который завершился победой англичан 4:0, был выведен  болгарский болельщик со стадиона. Один из стюардов услышал, что болельщик выкрикивает расистские оскорбления в сторону Рахима Стерлинга.

Матч против сборной Болгарии состоится 14 октября в Софии.

Ранее сообщалось, что ФИФА позволит арбитрам присуждать техническое поражение за расизм и дискриминацию.

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Теги: сборная Англии, сборная Болгарии, УЕФА, футбол
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