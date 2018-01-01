Ротань: Шапаренко — будущее сборной Украины

Руслан также заявил, что в этой группе каждая команда потеряет очки.

Напомним, что украинцы в ворота мальтийцев смогли забить четыре безответных мяча.Главный тренер национальной команды Украины U-21 Руслан Ротань высказался касательно победы своих подопечных над Мальтой в рамках отборочного турнира на Евро-2021.

"Уступили Финляндии в первом матче, теперь впервые победили... Прежде всего хочу поблагодарить запорожскую публику за поддержку. Она чувствовалась и во время первого матча, несмотря на наше поражение. Сегодня поддержка была фантастической. Я сказал ребятам, что такой игрой, как в первом тайме, мы можем призвать на матчи еще больше болельщиков. Нужно стараться, полностью отдаваться игре и радовать фанатов такими результатами.

Я обещаю, что в будущем мы будем посещать детские дома, это станет нашей традицией. Я считаю, что это по-человечески и правильно. Мне понравилась поддержка всего стадиона, а когда на трибунах находятся еще и дети, которые переживают за нас и учатся у молодых футболистов, это замечательно.

Сегодня можно выделить всю команду. Ребята наработали на такой результат в первом тайме. Второй — уже вопрос психологии и покоя. Что касается игроков Зари, то я сегодня доволен. Они показали свой уровень, выполнили то, что я от них ожидал. В целом замечаний к ним нет.

Я сказал ребятам, что второй тайм несколько испортил настроение в плане содержания игры. Мы должны все 90 минут на полную, несмотря на счет. Мелочи в футболе также играют свою роль. В конце дистанции будут считать и забитые мячи, и очки. Выигрывая по счету, мы успокаиваемся. Я считаю, что это тренерская ошибка, и мы должны достучаться до игроков, сделать так, чтобы они были мотивированными. Такое спокойствие — вопрос психологии и личного настроения на матч. Однако я беру вину на себя

Сначала мы планировали две замены, однако Алибеков потянул ногу. Он еще в перерыве жаловался на боль, однако сказал, что продолжит матч. Поэтому две замены запланированы, а одна — в связи с травмой.

В перерыве мы узнали, что у Шапаренко ушиб, попали по колену. Однако все в порядке. Мы заменили его лишь потому, что решили поберечь футболиста.

Я согласен с тем, что Николай — игрок высокого класса. Он провел хороший матч и против Финляндии, и сегодня. Однако я не понимаю критику в его сторону после прошлой встречи. Его статистические показатели говорят совсем о другом. С Мальтой он доказал свой класс. Это очень важный для нас исполнитель, с опытом игры за национальную команду. Шапаренко — будущее сборной Украины.

В случае отсутствия Николая его функции на себя может взять Чеберко. Пробуем на этой позиции Мудрика, но он более нацелен на атаку, надо поработать над игрой в обороне. Также на этой позиции могут играть Алибеков, Чех.

Оптимальный состав? Нельзя делать выводы по одной игре. Это долгий процесс, который требует определенного времени. В общем я сторонник ротации и доверия к футболистам. Мы будем стараться задействовать в матчах как можно больше игроков. Кого я вызываю в сборную — потому доверяю. Я хочу, чтобы ребята выполняли наши требования были мотивированы как на тренировках, так и в игре. Мы со своей стороны это доверие будем по-максимуму использовать в матчах.

Первая игра показала, что все будут терять очки. Однако повторюсь, что не надо делать трагедии из того матча. Турнирная дистанция довольно длинная. Я и ребятам, и вам сказал, что доволен тем, как действовала команда в поединке с финнами. Поражение — стечение обстоятельств, не наш день. По всем статистическим показателям мы переиграли соперника. Результат придет. Главное, чтобы были моменты, а они у нас есть. Мы проводим очень хорошие отрезки. Но надо доказать это до автоматизма, чтобы мы действовали в таком ключе весь матч.

Сейчас закончился сбор, мы провели два матча. Сегодня мы еще попразднуем, а с завтрашнего дня переключаемся на Румынию. Тренеры будут изучать соперника и будут давать информацию ребятам. По набранных очках, то не знаешь, где их найдешь, а где потеряешь. Главное для нас — концентрация, самоотдача и требований. Мы никуда не обращать в нашей направлении. Мы хотим быть похожими на национальную сборную", - приводит слова бывшего футболиста и нынешнего специалиста официальный сайт УАФ.

Напомним, что украинцы в ворота мальтийцев смогли забить четыре безответных мяча.