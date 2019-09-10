Украина за две минуты вырвала ничью против Нигерии

Подопеченые Шевченко ушли от поражения благодаря голам Зинченко и Яремчука.

Сборная Украины расписала мировую с национальной командой Нигерии в товарищеском матче. Поединок состоялся в Днепре на Днепр-Арене и завершился со счетом 2:2.

Накануне матча Андрей Шевченко отметил, что в игре с Нигерией планирует провести ротацию состава. Так и получилось - в старт команды попали лишь четыре футболиста, игравшие с первых минут поединка против Литвы.

Гости начали встречу активнее, чем украинцы, что практически сразу привело к забитому мячу. Уже на 4-й минуте Аделейе подключился из глубины поля к атаке своей команды, получил пас и сразу же пробил по воротам Лунина в нижний угол.

Подопечные Шевченко были явно не готовы к такому началу игры, поэтому на гол нигерийцев наша команда ответила лишь парой навесов на Ярмоленко и Мораеса. Гости умело справились с нападением сборной Украины и провели несколько коварных контратак.

Наша сборная могла сравнивать счет уже на 12-й минуте. Мораеса вывели на ударную позицию, он оказался 1 на 1 с Узохо, но в итоге не смог переиграть нигерийского вратаря. После этого игра немного успокоилась. Команды поочередно держали мяч в центре поля, однако до ударов по воротам дело так и не дошло.

На 23-й минуте нашу команду спас Андрей Лунин. Алекс Ивоби навесил в штрафную, мяч получил Осимен, который сразу же пробил по воротам буквально с метра, но голкипер сборной Украины в эффектном прыжке спас свои владения.

Спустя 10 минут возле ворот подопечных Шевченко вновь возникло несколько опасных атак. Одна из них завершилась назначением пенальти – Караваев сбил в штрафной хозяев Калу. Приговор исполнил Осимен – Лунин угадал угол, однако не сумел дотянуться до мяча.

Стоит отметить, что из-за повреждения Мораеса Андрей Шевченко провел вынужденную замену, выпустив на поле Романа Яремчука.

Разницу в счете в конце первого тайма мог сокращать Цыганков. Хавбек Динамо удачно прорвался к воротам и нанес два удара с близкой дистанции, но оба раза гостей спас Узохо.

Начало второй половины встречи ознаменовалось опасными атаками нигерийцев. На 48-й минуте матча Лунин выбежал с ворот, чем сразу же воспользовался Ивоби. Хавбек Эвертона имел шанс довести счет до разгромного, однако промазал из-за пределов штрафной.

После этого Шевченко провел несколько замен. На поле вышли Евгений Коноплянка, Марлос, Буяльский и Шепелев. Отметить хотелось бы именно Марлоса. Игрок Шахтер добавил остроты в действиях сборной на правом фланге, а также начал раздавать ювелирные пасы партнерам по команде.

Одна из таких передач привела к голу. Марлос переправил мяч на забегающего на фланг Караваева, а тот сразу же отдал пас Зинченко, который и расстрелял ворота с близкого расстояния. А спустя минуту Яремчук сравнял счет именно с подачи Марлоса.

В компенсированное время победу Украине мог принести Коноплянка, но его удар со стандарта парировал Узохо.

В итоге Украина провела два совершенно разных тайма и вырвала ничью в товарищеском поединке против команды Нигерии – 2:2.

Украина — Нигерия 2:2

Голы: Зинченко, 78, Яремчук, 79 — Арибо, 4, Осимхен, 34 (пен.)



Украина: Лунин — Караваев, Бурда, Матвиенко, Соболь — Малиновский (Шепелев, 73), Зинченко, Коваленко (Буяльский, 67) — Цыганков (Коноплянка, 73), Мораес (Яремчук, 36), Ярмоленко (Марлос, 58).



Нигерия: Узохо — Айна, Эконг (Авазьем, 87), Аджай, Коллинз — Арибо, Этебо — Чуквуэзе (Бонавентуре, 82), Ивоби (Эсити, 69), Калу (Саймон, 74) — Осимхен (Майя, 90+2).



Предупреждение: Осимхен.