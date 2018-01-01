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Испания - Фарерские острова 4:0 Видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

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Подопечные Роберта Морено разгромили своего соперника.

Испания разгромила Фарерские острова
Испания разгромила Фарерские острова
Getty Images

Сборная Испании крупно обыграла команду Фарерских островов в рамках матча отбора на Евро-2020.

Дублем в ворота соперника отметились Родриго и Пако Алькасер.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Испания - Фарерские острова:

Испания - Фареры 4:0

Голы: Родриго, 13, 50, Алькасер, 89, 90+2.

Испания: Де Хеа — Карвахаль, Рамос (Нуньес, 84), Эрмосо, Гайя — Алькантара, Родри, Парехо — Сусо (Сарабия, 68), Родриго, Оярсабаль (Алькасер, 61).

Фареры: Нильсен — Ватнхамар, Ватнсдаль, Грегерсен, Балдвинссон (Эриксен, 55), Давидсен — Эдмундссон (Барталсстову, 66), Б.Ольсен, Ханссон, Бьярталид — К.Ольсен (Эгилссон, 87).

Предупреждения: Рамос, Алькантара.

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Теги: футбол, Евро-2020, сборная Испании по футболу, видео обзор матча
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