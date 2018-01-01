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Украина - Нигерия: онлайн трансляция матча

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Украина - Нигерия: онлайн трансляция
Украина - Нигерия: онлайн трансляция
УАФ

Сборная Украины во вторник, 10 сентября, проведет товарищеской матч на стадионе Днепр-Арена против сборной Нигерии. Это будет первая игра национальной сборной в Днепре за 10 лет.

Онлайн трансляция матча Украина - Нигерия будет доступна в этой новости. Начало – во вторник, в 21:30.

После разгрома Литвы в отборе на Евро-2020 сборная Украины вернулась на родину, совершив авиаперелет из Вильнюса в Днепр. И теперь подопечные Шевченко в хорошем настроении готовятся к товарищеской встрече с Нигерией.

Это будет первая встреча Украины с Нигерией, но до этого в шести матчах с представителями африканского континента наши игроки не проигрывали.

Стоит отметить, что по данным авторитетного портала transfermarkt. de, состав сборной Украины дешевле футболистов команды Нигерии на 7 млн евро (159 млн против 166,025 млн).

Если в сборной Украины самые дорогие Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков и Александр Зинченко стоят по 20 млн евро, то у Нигерии дороже всех на трансферном рынке стоят Самуэль Чуквуэзе (Вильярреал) — 30 млн евро и Алекс Ивоби (Эвертон) — 25 млн.

Сборная Украины не знает горечи поражений в товарищеских поединках уже целых семь лет — 20 матчей подряд – с июня 2012 года. С того времени украинцы 12 раз победили и восемь раз сыграли вничью.

Накануне 

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, товарищеский матч, онлайн трансляция
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