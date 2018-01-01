Финляндия - Италия 1:2 Видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

Финляндия - Италия 1:2 Видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020Назад к разделу Сборные
Скуадра Адзурра вырвала победу на последних минутах матча.
Сборная Италии обыграла команду Финляндии в рамках отбора на Евро-2020. Победу итальянцам принес гол Жоржиньо.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Финляндия - Италия:
Финляндия — Италия 1:2
Голы: Пукки, 72, с пенальти — Иммобиле, 59, Жоржиньо, 79, с пенальти.
Финляндия: Градецки — Гранлунд (Соири, 82), Тойвио, Араююри, Вяйсянен, Уронен — Лод, Камара, Шуллер (Кауко, 87), Лаппалайнен (Туоминен, 75) — Пукки.
Италия: Доннарумма — Иццо, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон (Флоренци, 8) — Барелла, Жоржиньо, Сенси — Кьеза (Бернардески, 72), Иммобиле (белотти, 76), Пеллегрини.
Предупреждения: Араююри, Вяйсянен, Шуллер, Кауко — Жоржиньо, Доннарумма.
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