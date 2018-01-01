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Финляндия - Италия 1:2 Видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020

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Скуадра Адзурра вырвала победу на последних минутах матча.

Италия победила Финляндию
Италия победила Финляндию
Getty Images

Сборная Италии обыграла команду Финляндии в рамках отбора на Евро-2020. Победу итальянцам принес гол Жоржиньо.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Финляндия - Италия:

Финляндия — Италия 1:2

Голы: Пукки, 72, с пенальти — Иммобиле, 59, Жоржиньо, 79, с пенальти.

Финляндия: Градецки — Гранлунд (Соири, 82), Тойвио, Араююри, Вяйсянен, Уронен — Лод, Камара, Шуллер (Кауко, 87), Лаппалайнен (Туоминен, 75) — Пукки.

Италия: Доннарумма — Иццо, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон (Флоренци, 8) — Барелла, Жоржиньо, Сенси — Кьеза (Бернардески, 72), Иммобиле (белотти, 76), Пеллегрини.

Предупреждения: Араююри, Вяйсянен, Шуллер, Кауко — Жоржиньо, Доннарумма.

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Теги: футбол, Евро-2020, сборная Италии по футболу, видео обзор
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