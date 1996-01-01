Швейцария - Гибралтар 4:0 Видео голов и обзор матча

Швейцарцы не оставили шансов гостям из Гибралтара.

Cборная Швейцарии разгромила команду Гибралтара в матче отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020 года.

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Швейцария - Гибралтар 4:0

Голы: Закария, 37, Мехмеди, 43, Родригес, 45+3, Гавранович, 87.

Швейцария: Зоммер — Эльведи, Шер, Родригес — Мехмеди, Закария, Джака (Варгас, 74), Фернандес, Бенито (Штеффен, 65) — Эмболо (Гавранович, 55), Айети.

Мальта: Колейн (Голдвин, 25) — Серджент, Р.Чиполина, Дж.Чиполина — Маскареньяс-Оливеро (Кумберс, 58) — Энд.Эрнандес, Уокер, Эннесли, Энт.Эрнандес, Бритто (Понс, 67) — Де Барр.

Предупреждение: Дж.Чиполина.