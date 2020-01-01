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Форвард Реала получил травму в матче за сборную Сербии

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Йович не сможет помочь своей национальной команде в следующем поединке отбора на Евро-2020.
Лука Йович
Лука Йович
Getty Images

Нападающий Реала и сборной Сербии Лука Йович получил травму в матче отбора Евро-2020 против Португалии (2:4). Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.

По информации источника, Йович, выйдя на замену в игре с Португалией, усугубил повреждение, с которым он приехал в национальную команду из Реала.

Тип травмы 21-летнего игрока не уточняется. 

Известно, что Йович не сможет принять участие в матче отбора Евро-2020 против Люксембурга, который пройдет во вторник, 10 сентября. 

После четырeх сыгранных туров сербы занимают четвeртое место в группе B, набрав четыре очка. Лидером квинтета является команда Украины - у подопечных Андрея Шевченко 13 очков в активе.

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Теги: Лука Йович, Сербия, Евро-2020
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