Форвард Реала получил травму в матче за сборную Сербии

Форвард Реала получил травму в матче за сборную СербииНазад к разделу Сборные
Йович не сможет помочь своей национальной команде в следующем поединке отбора на Евро-2020.
Нападающий Реала и сборной Сербии Лука Йович получил травму в матче отбора Евро-2020 против Португалии (2:4). Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.
По информации источника, Йович, выйдя на замену в игре с Португалией, усугубил повреждение, с которым он приехал в национальную команду из Реала.
Тип травмы 21-летнего игрока не уточняется.
Известно, что Йович не сможет принять участие в матче отбора Евро-2020 против Люксембурга, который пройдет во вторник, 10 сентября.
После четырeх сыгранных туров сербы занимают четвeртое место в группе B, набрав четыре очка. Лидером квинтета является команда Украины - у подопечных Андрея Шевченко 13 очков в активе.
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