Бернарду Силва: Мы хотим занять первое место

Полузащитник сборной Португалии поделился мнением о борьбе за первую строчку в группе B отбора к ЧЕ-2020.

Португальский полузащитник Бернарду Силва заявил, что его национальная сборная должна постараться занять первое место в группе.

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Стоит отметить, что сборная Португалии в гостевом поединке обыграла сборную Сербии со счетом 2:4.

Полузащитник отметился двумя голевыми действиям, записав на свой счет гол и голевую передачу.

“То что я забил в ворота Сербии - это хорошо, но не один я сделал результат. Конечно, с такими соперниками всегда возникают проблемы, даже если мы хорошо начали матч.

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В матче с Украиной также возникали проблемы, да и с Литвой было очень непросто. Португалия хочет занять первое место в группе, но нам следует побеждать в Литве“, - сказал Бернарду Силва для официального сайта УЕФА.

Свой следующий матч сборная Португалии проведет во вторник, 10-го сентября, против сборной Литвы. Матч состоится в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что наставника сборной Португалии Фернанду Сантуша удивила сборная Сербии.