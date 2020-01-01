Тренер сборной Португалии: Сербия меня удивила, нам было непросто

Наставник португальской команды подвел итоги матча квалификации на Евро-2020.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился своим мнением о выездной победе своих подопечных над Сербией (4:2) в отборе на Евро-2020.

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“Сербия удивила меня. Я надеялся, что они будут больше атаковать, будут настроены на победу с первых минут, но они играли точно так же, как в Лиссабоне. Нам было непросто создавать моменты, но мы все равно доминировали в этом матче.

Поздравляю своих футболистов с заслуженной победой“, - приводит слова Сантуша официальный сайт УЕФА.

На данный момент Португалия занимает 2-ю строчку в группе В, отставая от Украины на 8 очков.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Сербия - Португалия.