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Полузащитник Литвы: Мы старались, но Украина сильнее нас

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Хавбек сборной Литвы отметил, что команде было тяжело в поединке против украинской команды.
Артурас Жулпа (в центре) в матче против Украины
Артурас Жулпа (в центре) в матче против Украины
lff.lt

В матче 5-го тура отбора на Евро-2020 сборная Украины всухую разгромила национальную команду Литвы (3:0). Эмоциями от поединка поделился полузащитник литовской сборной Артурас Жулпа.

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"Мне сложно подобрать слова. Нужно пересмотреть матч, проанализировать его. Мы так устали, что даже сложно думать. Нам действительно было тяжело. Украина - умелая команда, против нее играть непросто.

Мы старились, отдавали игре все силы, но Украина сильнее нас. Нас подкосил быстрый гол. Мы пытались играть в атаке, но соперник заставил нас защищаться", - приводит слова Жулпы сайт Федерации футбола Литвы.

Смотрите также видео голов и обзор матча Литва - Украины.

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Теги: сборная Литвы по футболу, сборная Украины по футболу, Евро-2020, футбол, квалификация
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