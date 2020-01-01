Зинченко: Гол посвящаю маме

Украинский полузащитник принял участие в крупной победе над Литвой (0:3).

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился мнением после победы в матче отборочного турнира Евро-2020.

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“Мы настраивались на такой результат. Для нас не важно, какой счет, так как мы взяли три очка. Была установка тренерского штаба нагнетать и давить на соперника. Были некоторые проблемы, но у нас в целом все получалось.

Быстрый гол раскрепостил нас и снял напряженность. Его я хочу посвятить своей маме, у нее сегодня день рождения. Очень ее люблю и желаю ей крепкого здоровья. Все остальное у нас будет.

Конечно, непривычно было играть на синтетическом газоне. Непросто было адаптироваться к такому полю, однако оно было одно для всех. Спасибо болельщикам за поддержку, мы не чувствовали, что играем в гостях.

Не скажу, что у нас многое получалось в обороне, мы дали достаточно много сделать сопернику. Мы становимся лучше, выше классом и подобных ошибок не должны допускать“, – прокомментировал Зинченко для канала Футбол 1.

Сборная Украины убедительно победила сборную Литвы со счетом 0:3. Видео голов и полный обзор доступен на нашем сайте Спортbigmir)net.

Свой следующий матч сборная Украины проведет во вторник, 10-го сентября, в 21:30 против сборной Нигерии. Отметим, что это будет товарищеский поединок.