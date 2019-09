Франция опозорилась перед матчем отбора Евро-2020, перепутав гимны Албании и Андорры

В матче пятого тура отборочного раунда Евро-2020 года сборная Франции крупно обыграла команду Албании со счетом 4:1.

Этот поединок запомнился зрителям не только множеством голов, но и казусом перед началом встречи. Организаторы перед матча включили гимн Андорры вместо Албании.

Это вызвало серьезное недоумение как у футболистов, так и болельщиков гостевой команды. Отметим, что игроки молча дождались завершения гимна, прежде чем начать разбирательство.

What is this UEFA?¿🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

This is not our anthem🇦🇱

