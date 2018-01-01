Франция опозорилась перед матчем отбора Евро-2020, перепутав гимны Албании и Андорры

Франция опозорилась перед матчем отбора Евро-2020, перепутав гимны Албании и АндоррыНазад к разделу Сборные
В матче пятого тура отборочного раунда Евро-2020 года сборная Франции крупно обыграла команду Албании со счетом 4:1.
Этот поединок запомнился зрителям не только множеством голов, но и казусом перед началом встречи. Организаторы перед матча включили гимн Андорры вместо Албании.
Это вызвало серьезное недоумение как у футболистов, так и болельщиков гостевой команды. Отметим, что игроки молча дождались завершения гимна, прежде чем начать разбирательство.
What is this UEFA?¿🤦🏻♂️🤦🏻♂️— 6 TIMES (@kloppoynwa) 7 сентября 2019 г.
This is not our anthem🇦🇱
#albania #anthem #FRAALB pic.twitter.com/d01yQ20Ci1
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Сразу после окончания гимна, игроки сборной Албании заявили, что не будут играть против действующих чемпионов мира до тех пор, пока не прозвучит верный гимн. В итоге только через 15 минут французы нашли гимн Албании и включили его.
It’s OK now. pic.twitter.com/ChN0kWlqaa— 6 TIMES (@kloppoynwa) 7 сентября 2019 г.
Стоит сказать, что на этом казусы не закончились. Пока французы исправляли ошибку, диктор стадиона извинился перед фанатами и футболистами сборной Армении вместо Албании.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Франция - Албания.
Со всеми результатами матчей отбора на Евро-2020 можно ознакомиться здесь.
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