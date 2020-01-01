Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Франция - Албания 4:1 видео голов и обзор матча квалификации на Евро-2020

Назад к разделу Сборные
Комментариев: 0
Сборная Франции без проблем одолела команду Албании.

Франция - Албания: видео голов
Франция - Албания: видео голов
fff.fr

Франция на своем поле разгромила Албанию и набрала очередные три пункта.

После пяти туров в группе H в активе сборной Франции двенадцать очков и первое место.

Смотрите видео голов и обзор матча Франция - Албания:

Франция - Албания 4:1
Голы: Коман, 8, 68, Жиру, 27, Иконе, 85 - Цикалеши, 90 (с пенальти).

Франция: Льорис, Павар, Люка Эрнандес (Динь, 80), Лангле, Варан, Лемар (Фекир, 84), Толиссо, Матюиди, Коман (Иконе, 77), Гризманн, Жиру.

Албания: Стракоша, Гимшити, Исмайли, Маврай, Хюсай, Рамадани (Гьясула, 54), Роши, Абраши (Джака, 73), Баре, Балай (Цикалеши, 61), Узуни.

Предупреждения: Гьясула, Джака.

Поделись:
Теги: сборная Франции по футболу, сборная Албании по футболу, Евро-2020, квалификация, футбол, видео голов, обзор матча
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь