Франция - Албания 4:1 видео голов и обзор матча квалификации на Евро-2020

Франция - Албания 4:1 видео голов и обзор матча квалификации на Евро-2020Назад к разделу Сборные
Сборная Франции без проблем одолела команду Албании.
Франция на своем поле разгромила Албанию и набрала очередные три пункта.
После пяти туров в группе H в активе сборной Франции двенадцать очков и первое место.
Смотрите видео голов и обзор матча Франция - Албания:
Франция - Албания 4:1
Голы: Коман, 8, 68, Жиру, 27, Иконе, 85 - Цикалеши, 90 (с пенальти).
Франция: Льорис, Павар, Люка Эрнандес (Динь, 80), Лангле, Варан, Лемар (Фекир, 84), Толиссо, Матюиди, Коман (Иконе, 77), Гризманн, Жиру.
Албания: Стракоша, Гимшити, Исмайли, Маврай, Хюсай, Рамадани (Гьясула, 54), Роши, Абраши (Джака, 73), Баре, Балай (Цикалеши, 61), Узуни.
Предупреждения: Гьясула, Джака.
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