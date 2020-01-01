Франция - Албания 4:1 видео голов и обзор матча квалификации на Евро-2020

Сборная Франции без проблем одолела команду Албании.

Франция - Албания: видео голов fff.fr

Франция на своем поле разгромила Албанию и набрала очередные три пункта.

После пяти туров в группе H в активе сборной Франции двенадцать очков и первое место.

Смотрите видео голов и обзор матча Франция - Албания:

Франция - Албания 4:1

Голы: Коман, 8, 68, Жиру, 27, Иконе, 85 - Цикалеши, 90 (с пенальти).

Франция: Льорис, Павар, Люка Эрнандес (Динь, 80), Лангле, Варан, Лемар (Фекир, 84), Толиссо, Матюиди, Коман (Иконе, 77), Гризманн, Жиру.

Албания: Стракоша, Гимшити, Исмайли, Маврай, Хюсай, Рамадани (Гьясула, 54), Роши, Абраши (Джака, 73), Баре, Балай (Цикалеши, 61), Узуни.

Предупреждения: Гьясула, Джака.