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Сербия - Португалия 2:4 видео голов и обзор матча Отбора на Евро-2020

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Португальцы на выезде разгромили сербов в матче 5-го тура отбора на Евро-2020.

Сербия - Португалия: обзор матча
Сербия - Португалия: обзор матча
instagram.com/portugal/

Сборная Португалии на выезде сумела обыграть национальную команду Сербии в рамках отбора на Евро-2020.

Смотрите видео голов и обзор матча Сербия - Португалия:

Сербия - Португалия 2:4
Голы: Миленкович, 68, Митрович, 85 - Карвальо, 42, Гедеш, 58, Роналду, 80, Б. Силва, 86.

Сербия: Дмитрович - Максимович, Миленкович, Настасич, Коларов - Матич, Миливоевич (Йович, 87) - Тадич, Лазович (Льяич, 59), Костич (Катай, 83) - Митрович.

Португалия: Руи Патрисиу - Семеду (Канселу, 65), Рубен Диаш, Фонте, Геррейру - Бернарду Силва, Данилу Перейра, Вильям Карвальо, Бруно Фернандеш (Моутиньо, 85) - Роналду, Гедеш (Фелиш, 70).

Предупреждения: Максимович, Коларов - Диаш, Карвальо.

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Теги: сборная Португалии по футболу, сборная Сербии по футболу, Евро-2020, квалификация, видео голов, обзор матча, футбол
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