Сербия - Португалия 2:4 видео голов и обзор матча Отбора на Евро-2020

Португальцы на выезде разгромили сербов в матче 5-го тура отбора на Евро-2020.

Сербия - Португалия: обзор матча instagram.com/portugal/ Сборная Португалии на выезде сумела обыграть национальную команду Сербии в рамках отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Сербия - Португалия: Сербия - Португалия 2:4

Голы: Миленкович, 68, Митрович, 85 - Карвальо, 42, Гедеш, 58, Роналду, 80, Б. Силва, 86. Сербия: Дмитрович - Максимович, Миленкович, Настасич, Коларов - Матич, Миливоевич (Йович, 87) - Тадич, Лазович (Льяич, 59), Костич (Катай, 83) - Митрович. Португалия: Руи Патрисиу - Семеду (Канселу, 65), Рубен Диаш, Фонте, Геррейру - Бернарду Силва, Данилу Перейра, Вильям Карвальо, Бруно Фернандеш (Моутиньо, 85) - Роналду, Гедеш (Фелиш, 70). Предупреждения: Максимович, Коларов - Диаш, Карвальо.

Горемыкина Екатерина