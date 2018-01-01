Сербия - Португалия 2:4 видео голов и обзор матча Отбора на Евро-2020

Сербия - Португалия 2:4 видео голов и обзор матча Отбора на Евро-2020Назад к разделу Сборные
Португальцы на выезде разгромили сербов в матче 5-го тура отбора на Евро-2020.
Сборная Португалии на выезде сумела обыграть национальную команду Сербии в рамках отбора на Евро-2020.
Смотрите видео голов и обзор матча Сербия - Португалия:
Сербия - Португалия 2:4
Голы: Миленкович, 68, Митрович, 85 - Карвальо, 42, Гедеш, 58, Роналду, 80, Б. Силва, 86.
Сербия: Дмитрович - Максимович, Миленкович, Настасич, Коларов - Матич, Миливоевич (Йович, 87) - Тадич, Лазович (Льяич, 59), Костич (Катай, 83) - Митрович.
Португалия: Руи Патрисиу - Семеду (Канселу, 65), Рубен Диаш, Фонте, Геррейру - Бернарду Силва, Данилу Перейра, Вильям Карвальо, Бруно Фернандеш (Моутиньо, 85) - Роналду, Гедеш (Фелиш, 70).
Предупреждения: Максимович, Коларов - Диаш, Карвальо.
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