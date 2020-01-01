Португалия обыграла Сербию в отборе на Евро, облегчив ситуацию для Украины

В матче команды настреляли шесть голов.

Национальная команда Сербии в рамках отбора к Евро-2020 (Группа В) играла против сборной Португалии в Белграде.

Команды подходили к поединку практически без кадровых потерь: гости вынуждены были играть без Пепе, центрбек был травмирован перед поездкой на поединок, а у сербов в официальных матчах дебютировал новый главный тренер Любиша Тумбакович.

Встречу обслуживал Джюнейт Чакыр из Турции.

Первый тайм начался с опасного удара Душана Тадича, который парировал Руй Патрисиу. Казалось, что сербы, которым нужно было хотя бы не проигрывать этот поединок, буду мчать вперед, однако после этого момента хозяева сникли и отдали полностью инициативу португальцам.

Нельзя сказать, что сборная Португалия сполна воспользовалась своим контролем мяча. Было несколько перспективных моментов у Криштаину Роналду, однако все удары блокировали сербские оборонцы. Гости постоянно кружили напротив владений Дмитровича, но никак не могли подобрать нужные ключи от защиты.

Сербы напомнили о себе, когда Костич эффектно прошел Семеду и навесил так, что мяч чуть не залетел в ворота, но тут же ответил КриРо своими попытками забить, однако удар с центра штрафной заблокировал Максимович, а затем уже капитан угодил в офсайд. На 38-й минуте Коларов бил в касание с линии штрафной после паса Лазовича, - сильно и хлестко, однако мимо.

Игру оживил курьезный гол гостей на 42-й минуте: Дмитрович столкнулся с Карвалью и выронил мяч, после чего Уильям отправил его в пустые ворота - 1:0.

Вторая половина игры была заметно поживее, оно и понятно, ведь сербам уже нужно было забивать. Хозяева сразу помчали восстанавливать статус-кво, но опасный момент был снова у Португалии: Роналду качнул Миленковича и бил в дальний,но в миллиметрах от штанги прошел мяч. Через несколько мгновений капитан снова бил красивым обводящим ударом, но уже со штрафного. Впрочем, результат одинаков - мимо ворот.

На 58-й минуте гости удвоили преимущество: Гедеш накрутил защитника, а затем отличным ударом из пределов штрафной площади послал мяч в дальний угол ворот - 0:2. Казалось, что интрига уже мертва, но через 10 минут Миленкович отклеился от противника и головой расстрелял ворота Руи Патрисиу после подачи с углового - 1:2.

Сербы на мгновение вновь оживились и Льяич даже нанес опасный удар по воротам Патрисиу, но затем они снова сникли с поля и мяч преимущественно находился у гостей. Криштиану точно не хотел уходить с поля без забитого гола и поэтому на 80-й минуте забил третий гол для своей команды: Бернарду Силва отдал пас в разрез на Роналду, тот выскочил 1 на 1 и пробил мимо кипера - 1:3. Правда, с повтора казалось, что капитан залез в офсайд, однако боковой арбитр флаг не поднял, а это значит - гол!

Концовка матча была огненной! На 85-й минуте Душан Тадич после контратаки отдал на Митровича, а тот из штрафной пробил под перекладину - 2:3. Но недолго радовались болельщики домашней команды, потому что спустя минуту Г еррейру катнул вдоль линии штрафной на Бернарду Силву, который запустил мяч между ног Коларову в ближний нижний угол и установил окончательный счет в матче - 2:4.

Заметим, что если сборная Украины во второй раз победит Литву, то сербам необходимо будет побеждать "желто-синих" минимум 5:0, чтобы иметь шансы выйти на Евро со 2-го места.

Сербия — Португалия 2:4

Голы: Миленкович, 68, Митрович, 85 — Карвальо, 42, Гедеш, 58, Роналду, 80, Б. Силва, 86.

Сербия: Дмитрович — Максимович, Миленкович, Настасич, Коларов — Матич, Миливоевич (Йович, 87) — Тадич, Лазович (Льяич, 59), Костич (Катай, 83) — Митрович.

Португалия: Руи Патрисиу — Семеду (Канселу, 65), Рубен Диаш, Фонте, Геррейру — Бернарду Силва, Данилу Перейра, Вильям Карвальо, Бруно Фернандеш (Моутиньо, 85) — Роналду, Гедеш (Фелиш, 70).

Предупреждения: Максимович, Коларов — Диаш, Карвальо.